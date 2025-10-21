Pacientes oncológicos sin tomografías en Villa Hayes

Entre los hospitales que están con carencias, el regional de Villa Hayes es uno donde desde hace al menos seis meses el tomógrafo no funciona, lo que genera inconvenientes a todos los pacientes, sobre todo a los que tienen cáncer.

“Vamos para atrás, de mal en peor, porque hoy en día ya no tenemos ni siquiera tomografía simple porque la máquina se descompuso. Hace ya casi seis meses que estamos sin tomografía, sabemos que los pacientes oncológicos sí o sí se tienen que realizar con contraste”, indicó María Chamorro, presidenta de la Apaforo.

Los pacientes oncológicos, al no contar con el servicio de tomografía en el hospital, acuden a otros lugares para poder realizarse el estudio, que es transcendental para poder realizarse los tratamientos, lo que los lleva a gastar hasta G. 350.000 por una tomografía.

“El paciente tiene que hacer algo para poder pagar, porque sabemos que la única forma es pagando en un hospital privado. Como presidenta, desde el primer momento ese fue mi reclamo ante las autoridades, ante el ministro anterior, el ministro, el viceministro, hace cuatro años que estoy como presidenta, y hace cuatro años no tengo otro tema de conversación cuando estoy de frente con ellos, que no sea nuestro tomógrafo”, insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cáncer: pacientes oncológicos se unen en manifestación, reclamando atención del Estado

Todo queda en promesas

Otros de los insumos que están en constante falta en el hospital de Villa Hayes son los reactivos, ya que cuando llegan, lo hacen de manera escasa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El tema de los reactivos en los laboratorios sique es, no sé yo cuanto es lo que viene, para cinco, diez personas, porque yo hace ocho años que soy paciente oncológica, en ocho años hasta hoy día todavía no me hice una vitamina D que sí o sí los pacientes oncológicos nos hacemos”, agregó Chamorro.

Incluso los pacientes deben ir hasta el Instituto Nacional del Cáncer o al Hospital Nacional de Itauguá para poder conseguir los reactivos, concluyó.