Vendedores de Coronel Oviedo repelen con petardos intervención de la DNIT

Los intervinientes, provenientes aparentemente de Asunción, se vieron sorprendidos ante la fuerte resistencia de los comerciantes, quienes actuaron de manera conjunta para impedir el procedimiento. Ante esta situación, los funcionarios de la DNIT decidieron no confrontar y suspendieron la intervención, retirándose del lugar bajo resguardo policial.

El comerciante Sergio Daniel Segovia, uno de los líderes del grupo que se opuso al operativo, manifestó que la DNIT debería enfocar sus controles en las cabeceras de puentes y pasos fronterizos, y no en los pequeños trabajadores que buscan sobrevivir día a día.

“La gente de la DNIT viene a sacar la mercadería de los pobres, mientras dejan pasar libremente a los verdaderos contrabandistas”, reclamó.

Segovia agregó que es una injusticia que el Gobierno envíe cascos azules a reprimir a trabajadores, en lugar de combatir a los grandes evasores. En un tono de enojo, cuestionó duramente al presidente Santiago Peña, a quien pidió que “deje de badulaquear con su vieja y sus porquerías” y que se presente a escuchar al pueblo, que sufre las consecuencias de las políticas económicas del actual gobierno.

ABC Color se comunicó con la dirección de comunicaciones de la DNIT, donde informaron que todavía no cuentan con la versión oficial de lo ocurrido. Se comprometieron a remitir los destalles del incidente registrado en Coronel Oviedo.