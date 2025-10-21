Víctimas de la Mafia de los Pagarés se presentaron en la fiscalía de Villa Hayes

Víctimas de la Mafia de los Pagarés estuvieron esta mañana frente a la fiscalía de Villa Hayes para brindar respaldo a sus compañeros afectados en las causas que corresponden a la abogada Zully Ortiz García.

“Decidimos venir hasta acá para apoyar a varios compañeros que tienen causa con esta abogada Zully Ortiz, que hoy tenía su indagatoria y fue suspendida. Ante esta situación, los compañeros, que son de diferentes partes del país, decidieron no venir, pero nosotros vinimos a poner la cara por ellos”, comentó Teresa Pane.

Seguido explicó que en el lugar tienen causas personas que viven en lugares lejanos, que seguramente lo hacen para que no puedan venir, aunque nunca luego se les notificó. “Acá están las causas de compañeros de Encarnación, San Pedro y Concepción, por citar algunos".

En otro momento se refirió a la situación general de la causa de la Mafia de los Pagarés y expresó: “Gracias a la lucha de los compañeros estamos avanzando. Creo que si la prensa no nos acompañaba, más el apoyo de varios compañeros, no íbamos a poder llegar a esto”.

Lea más: Víctimas de “mafia de los pagarés” denuncian presiones y amenazas de abogados de “empresas cómplices”

“Nosotros hemos demostrado que todo lo que veníamos diciendo de ninguna manera eran mentiras. Que no es como la gente dice, que no queremos pagar nuestras deudas. Lo que no hemos aceptado es que nos cobren dos o tres veces la misma cuenta”, agregó.

“Hoy día se probó de que esta mafia existe. Que hubo muchas irregularidades y estamos esperando que todos los casos tengan una solución favorable para los afectados”, finalizó.