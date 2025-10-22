Caazapá es el departamento de mayor injerencia en el cultivo de drogas

El director de Áreas Silvestres Protegidas, Rafael Sosa, dijo que desde hace tiempo vienen trabajando con la Senad y la Policía Antinarcóticos contra los cultivos de drogas en Reservas Nacionales. Comentó que realizan monitoreos a través de imágenes satelitales y ante cualquier cambio se realiza la inspección del lugar. Señaló que llevan aproximadamente 5 mil hectáreas destruidas y que, hoy en día, la ciudad de Caazapá es donde frecuentemente se encuentran cultivos.