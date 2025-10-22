Hospitales públicos reciben medicamentos oncológicos de la gobernación de Central

Gracias a la donación de un importante lote de medicamentos oncológicos de la Fundación Direct Relief de los Estados Unidos a la gobernación del departamento Central, varios hospitales recibieron la medicina.

La mencionada entidad entregó 600 ampollas de medicamentos oncológicos Trastuzumab, de la marca Kanjinti, a la Secretaría y el Consejo departamental de salud de Central.

Dicho medicamento fue entregado al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), al hospital Nacional de Itauguá, Clínicas y a los centros asistenciales de Villa Hayes y San Pablo de Asunción.

Los responsables de la entidad departamental indicaron que dicho fármaco está destinado a pacientes con cáncer de mamas y gástricos y que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los enfermos oncológicos.

Gobernador lamentó derroche del dinero público

“Esta es una acción solidaria reflejada en una gestión con visión humanitaria, basada en un trabajo articulado entre el sector público y las organizaciones internacionales, con el firme objetivo de fortalecer el sistema de salud y garantizar una atención digna a los enfermos oncológicos”, expresó el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

El titular departamental lamentó el derroche que se realiza con el dinero público y el escándalo de los sobres del poder, mientras que los enfermos de cáncer deambulan en busca de medicamentos.

“La salud y la educación deben de ser prioridad para el Estado y no derrochar el dinero público en obras inútiles o viajes estériles de las autoridades, especialmente del presidente, Santiago Peña”, resaltó el titular departamental.