Teletón inaugura nuevo espacio de hidroterapia

Desde la Fundación Teletón dieron a conocer la inauguración oficial de su nuevo espacio de hidroterapia en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de Asunción, un logro posible gracias a la meta alcanzada en la maratón solidaria 2024 y al apoyo de miles de personas que siguen creyendo en el poder de la solidaridad.

El acto se realizó el pasado lunes con la presencia de miembros del Consejo Directivo de la Fundación, representantes de empresas que apoyan la causa, voluntarios y medios de comunicación, que acompañaron este paso tan importante para la institución, según destacaron.

Con los fondos recaudados, se concretó una inversión de G. 2.000 millones para la construcción del nuevo espacio, que abarca 473 m² e incluye una piscina de 187 m² con capacidad de 122.000 litros de agua especialmente tratada.

El área fue diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, cumpliendo con las normativas para ofrecer un entorno seguro y confortable a niños, niñas y adolescentes con diferentes niveles de movilidad.

Nuevo espacio de hidroterapia de Teletón

Cuenta además con dos grúas de transferencia, que facilitan el ingreso al agua de quienes requieren asistencia, garantizando un traslado seguro y acompañado. En este servicio se ofrecerán 7.500 atenciones anuales.

La piscina incorpora un sistema de cloración salina, una tecnología más natural y amigable con la piel, que mejora la experiencia terapéutica y hace del agua un espacio de bienestar.

Posterior a una cirugía, cuando se suma la hidroterapia a la rutina de fisioterapia, los beneficios se multiplican porque el agua templada tiene el efecto analgésico y relajante, estiman los profesionales.

La actividad acuática aporta disfrute y ayuda al niño a adquirir confianza en sus posibilidades corporales. Todo esto en el agua hace que no se sienta como una “terapia”, sino como una actividad recreativa. Eso motiva enormemente a que los niños se adhieran a su proceso de rehabilitación, destacan.

Más de 7.500 atenciones

Durante el evento, Vicente Scavone, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Teletón, expresó su profundo agradecimiento a toda la ciudadanía, destacando que, gracias al compromiso del país, este gran proyecto pudo hacerse realidad.

La hidroterapia se convierte en el servicio número 18 que ofrece la Fundación Teletón, además de atención temprana, desarrollo creativo, fonoaudiología, comunicación aumentativa y alternativa, fisioterapia, orientación educativa, psicología clínica, social comunitaria, terapia ocupacional, tecnología asistiva, acompañamiento familiar, enfermería, pediatría, medicina familiar, fisiatría, neuropediatría y ortopedia, brindando atención integral y 100% gratuita gracias a las donaciones de miles de personas y empresas comprometidas con la inclusión y la solidaridad.

Agregan que el proyecto de hidroterapia fue posible gracias al apoyo de CCI S.A., Tecnimet S.A., Enersol S.A., El Mejor S.R.L., Tecnobusiness S.A., IGUI, Chacomer S.A.E., Insel S.A. – Lumicorp, Fibrac S.A., Eurocable, SIKA/KLAUKOL, Gonzalez Giménez & CIA., Tigre Paraguay, Guaira Pisos, Aceros Paraguay, Metalúrgica Vera, CECOM S.A.E., Chacore S.A., Capafele S.R.L., VM Instalaciones Hidrosanitarias S.R.L., Metalúrgica Fabrón S.A., Metalúrgica Vera S.R.L., ESSAP, Municipalidad de Asunción, Municipalidad de Lambaré, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), instituciones que se sumaron para ayudar a hacer realidad esta gran obra.

Espacio cocreado con los pacientes

Entre risas, trazos de colores y mucha ilusión, los niños, niñas y adolescentes que asisten a la Fundación Teletón se convirtieron en los verdaderos artistas del nuevo espacio de hidroterapia.

Durante un taller participativo junto al área de Desarrollo Creativo, dibujaron cómo imaginaban la piscina donde realizarían sus terapias. Esas obras fueron luego digitalizadas y transformadas en un gran mural que hoy llena de color, identidad y emoción las paredes del nuevo espacio.

Desde la fundación invitan este 7 y 8 de noviembre para encontrarse “orgullosamente solidarios”, con la gran meta de sostener los tres centros de rehabilitación integral de la Fundación Teletón, ubicados en Asunción, Minga Guazú y Coronel Oviedo, además de garantizar la continuidad del servicio de hidroterapia, tan esencial para la rehabilitación de muchos niños y niñas.

“Los paraguayos, desde distintos puntos del país y también del extranjero, se suman una vez más a esta gran fiesta de la solidaridad, demostrando que cuando el país se une, los sueños se hacen realidad”, concluyen.