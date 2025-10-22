Vecinos del barrio San Juan solicitan reparación de calle que se une a la Costanera

Vecinos del barrio San Juan, de la Costanera Norte, precisamente quienes viven sobre la calle San Estanislao, solicitan a las autoridades la intervención para la reparación de la mencionada calle. En ese lugar se encuentra la cancha San Juan, sitio donde estuvo presente el Papa Francisco durante su visita al Paraguay.

Para los vecinos del lugar, urge la reparación de la mencionada calle, la cual es parte del proyecto Costanera, y a diario es utilizado por camiones de gran peso, principales responsables de deterioro.

“Todos los vecinos queremos que esto se solucione. Este lugar era muy lindo, hasta que la gente comenzó a mudarse, a cargar el lugar e inclusive la construcción de una casa taponó lo que es el alcantarillado”, comentó Francisco Rodríguez, presidente de la comisión vecinal.

Este es un camino alternativo cuando se cierran los caminos hacia la Costanera. “Cuando se hizo el cambio de cableado, por esta calle pasaban todos los vehículos y era un caos, especialmente para los que vivimos acá”.

En otro momento explicó que esta es una obra que corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, atendiendo que es parte de los trabajos de la Costanera.

Una de las problemáticas en el lugar es el desacuerdo entre los vecinos, pues algunos desean la reparación del lugar, mientras que otros no están de acuerdo con eso. “Acá tiene que venir la autoridad para ordenar y hacer algo, nosotros no podemos hacer nada”, sentenció.