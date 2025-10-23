Estudiantes exigen renuncia de decano en Universidad Nacional de Canindeyú

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican), se declararon en paro, exigiendo la renuncia o destitución del decano Arístides Brítez Cano, por presunto planillerismo en la casa de estudios.

Los jóvenes aseguran que Brítez Cano cuenta con dos cátedras en la Facultad, sin embargo nunca asiste. “Si viene, lo hace una vez por semana como máximo, nadie lo ve acá en el campus”, expresó un estudiante.

Lea más: Derecho UNA: “significativamente corrupto” copa el rectorado y presiona por salida del decano

La indignación de los estudiantes comenzó por manejos arbitrarios de parte de Cynthia Núñez Garrido, directora de la Facultad, quien supuestamente favorecía a algunos alumnos con el cambio en notas de evaluaciones.

“Primero las protestas empezaron por esta razón, así que pedimos la renuncia de la directora, quien supuestamente accedió a nuestra solicitud y salió de la Facultad, aunque todavía no tenemos pruebas concretas”, afirmó otro universitario de la Unican.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No asiste, pero está en planilla”, según denuncias

Siempre según la denuncia de los estudiantes, el decano Brítez Cano no asiste a sus cátedras en Veterinaria, pero “siempre está presente en la planilla”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Filosofía UNA: decano creó centro de estudiantes “a medida”, denuncian

“Incluso vamos a insistir con la renuncia de las más altas autoridades, como el caso del rector (Mariano Pacher Morel) si es que no nos hacen caso, la calidad de la Facultad está en peligro con esta gente”, lamentaron.