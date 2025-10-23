Derecho UNA: “significativamente corrupto” copa el rectorado y presiona por salida del decano

El 16 de octubre, Jorge Bogarín y miembros de su claque, pidieron a Zully Vera, rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la destitución del decano de la Facultad de Derecho, Carlos González Morel, denunciando supuestas irregularidades en la distribución de rubros.

El pedido se hizo luego de que el clan de Bogarín -declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos, por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito-, sufriera una paliza en las elecciones del estamento docente para el consejo directivo de la Facultad de Derecho, donde perdió 5 de 6 escaños para miembros titulares.

Lea más: Derecho UNA: “significativamente corrupto” presiona a la rectora para destituir al decano

Ayer, martes, apenas cinco días después de la solicitud de destitución del decano, la rectora dio trámite a las denuncias presentadas por Bogarín, solicitando un informe a Carlos González Morel.

El pedido de salida del decano fue firmado por Jorge Bogarín (miembro titular del consejo directivo de Derecho UNA, como representante no docente), su esposa Karen González (miembro titular del consejo directivo como docente), el presidente del centro de estudiantes, Elías Fleitas y una consejera suplente en Derecho, Serena Ibarrola. Además, Bruno Ramírez, consejero titular por el estamento estudiantil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Claque de Bogarín en el rectorado

Miembros del clan de Jorge Bogarín también forman parte del directorio del rectorado de la UNA con altos cargos, de la mano de la rectora Zully Vera, quien accedió a un pedido de informes al decano González Morel, por presión del “significativamente corrupto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Filosofía UNA: decano creó centro de estudiantes “a medida”, denuncian

Silvia María Casaccia Arias, directora general de Asesoría Jurídica del rectorado, es nada más y nada menos que la esposa de José González Maldonado, miembro directivo de Derecho UNA. Además, es cuñada de Marco Aurelio González Maldonado, actual vicedecano de Derecho UNA y candidato a ocupar el decanato en reemplazo de González Morel, por parte del grupo de Bogarín.

Casaccia gana un salario de G. 21.482.230 como asesora jurídica del rectorado y además cuenta con rubros como docente encargada de cátedra en Derecho UNA, por G. 3.298.910 mensuales.

Otro miembro del clan es el famoso Lucas Nicolás Chalub, uno de los hombres de confianza de Bogarín. Chalub es docente técnico comisionado al rectorado de la UNA, donde es director de gestión y desarrollo del Talento Humano. Como encargado de cátedra en Derecho, su salario mensual es de G. 11.635.917. Aparte gana G. 26.197.030 como director de Recursos Humanos de la UNA.

Mano derecha de cuñada de Marco Aurelio

Un tercer miembro del clan de Bogarín en el rectorado es el director jurídico de esta dependencia, Rubén Darío Ávila López, mano derecha de Silvia Casaccia, cuñada de Marco Aurelio González.

Lea más: Elección de Marco Aurelio González es ilegal, señalan

Como docente técnico y catedrático en Derecho, el salario del director jurídico de casi G. 5 millones y como director jurídico en el rectorado es de G. 11.337.500.

Rubén Ávila había sido contratado como asesor en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), durante la presidencia de Jorge Bogarín, con un sueldo mensual de G. 13 millones. Mantuvo el puesto entre los años 2022 y 2023.

Intentamos comunicarnos con la rectora Zully Vera, a través de su Secretaría, pero no recibimos respuesta. El decano de Derecho, Carlos González Morel, no respondió a nuestros mensajes a través del Whatsapp.