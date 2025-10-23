Pedro Juan Caballero: ciudadanía marchará por seguridad este viernes

Una marcha pacífica se prevé este viernes en Pedro Juan Caballero en reclamo de mayor seguridad ante la creciente ola de violencia que afecta a la ciudad fronteriza.

El intendente Ronald Acevedo (PLRA) informó que la movilización es acompañada por la Municipalidad local ante el hartazgo ciudadano frente a la falta de acción contra la inseguridad, especialmente tras los recientes casos de sicariato ocurridos en la zona.

“Vamos a levantar nuestra voz de protesta para ver si nos atienden un poco, para hacer sentir que también existe Pedro Juan”, expresó.

Pedro Juan Caballero: reclaman mayor seguridad

El jefe comunal destacó la valentía de los pedrojuaninos que, pese al contexto de crimen organizado, se animan a reclamar por mayor seguridad.

“Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo y nos den nuevamente seguridad y tranquilidad, que se haga realmente el trabajo. Ya sufrimos mucho. Estamos muy golpeados”, señaló.

Acevedo también mencionó que existe la promesa del Gobierno del envío de militares y policías para reforzar la seguridad en la ciudad. “Ojalá sea permanente y no por una semana”, indicó.

La marcha ciudadana está convocada para este viernes a las 18:00. El recorrido partirá desde la explanada de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, continuará por la Dirección de la Policía de Amambay y culminará en el Templo de la Iglesia Perpetuo Socorro.