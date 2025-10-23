Nacionales

Pedro Juan Caballero: ciudadanía marchará por seguridad este viernes

Ciudadanos de Pedro Juan Caballero convocan a una marcha pacífica para exigir seguridad tras una ola de violencia y sicariato en la zona fronteriza. La movilización cuenta con el apoyo de la Municipalidad local.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 11:45
Intervención policial ante un tiroteo en Pedro Juan Caballero.
Intervención policial ante un tiroteo en Pedro Juan Caballero.Gentileza

Una marcha pacífica se prevé este viernes en Pedro Juan Caballero en reclamo de mayor seguridad ante la creciente ola de violencia que afecta a la ciudad fronteriza.

El intendente Ronald Acevedo (PLRA) informó que la movilización es acompañada por la Municipalidad local ante el hartazgo ciudadano frente a la falta de acción contra la inseguridad, especialmente tras los recientes casos de sicariato ocurridos en la zona.

“Vamos a levantar nuestra voz de protesta para ver si nos atienden un poco, para hacer sentir que también existe Pedro Juan”, expresó.

Lea más: Policía habla de importantes avances en investigación de sicariatos en Pedro Juan

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pedro Juan Caballero: reclaman mayor seguridad

El jefe comunal destacó la valentía de los pedrojuaninos que, pese al contexto de crimen organizado, se animan a reclamar por mayor seguridad.

“Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo y nos den nuevamente seguridad y tranquilidad, que se haga realmente el trabajo. Ya sufrimos mucho. Estamos muy golpeados”, señaló.

Acevedo también mencionó que existe la promesa del Gobierno del envío de militares y policías para reforzar la seguridad en la ciudad. “Ojalá sea permanente y no por una semana”, indicó.

Lea más: Atentado en centro comercial de PJC: allanan vivienda de la que salió el vehículo de los sicarios

La marcha ciudadana está convocada para este viernes a las 18:00. El recorrido partirá desde la explanada de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, continuará por la Dirección de la Policía de Amambay y culminará en el Templo de la Iglesia Perpetuo Socorro.