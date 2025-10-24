Vecinos de Paso Yobái piden caminos de todo tiempo

Habitantes de distintas compañías rurales de Paso Yobái manifestaron su preocupación por la crítica situación de los caminos de tierra, la falta del mantenimiento y la inexistente construcción de caminos de calidad que garanticen el tránsito de todo tiempo.

Señalan que, con cada lluvia, los accesos se convierten en lodazales. Ante esta situación las familias quedan aisladas y sin posibilidades de llegar a escuelas, centros de salud o mercados.

De igual manera, las zonas interconectadas por puentes precarios también sufren este problema. El paso de vehículos de gran porte, sumado a la inestabilidad de los tramos, facilita que estos se derrumben, especialmente al ser de madera y materiales básicos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el puente que une las compañías Kavaju Ry y Capi’i, el cual se desmoronó tras el paso de un camión cargado. Según relataron los vecinos, esta estructura ya estaba débil, pero nunca recibió mantenimiento pese a los reclamos a las autoridades municipales.

Los habitantes señalaron que, aunque las maquinarias municipales realizan trabajos paliativos de nivelación y relleno, los resultados son momentáneos.

“Apenas llueve, los caminos se convierten en lodo. Los autos quedan atrapados, las motos se caen, y los niños no pueden llegar a la escuela”, expresó un vecino de la zona.

Los transportes de carga que trasladan materia prima hacia las piletas de lixiviación de oro del distrito agravan aún más la situación, ya que el peso de los camiones acelera el deterioro de los caminos vecinales.

Los lugareños exigen la construcción de caminos de todo tiempo y el refuerzo de puentes rurales para garantizar la movilidad, el acceso a centros de salud y la comercialización de sus productos agrícolas.