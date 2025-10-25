Tribunal ordena prisión de presuntos estafadores que obstaculizaban inicio de juicio

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta, solicitó al Tribunal de Sentencia que se revoquen las medidas alternativas a tres acusados por estafa y en su lugar, se dicte la prisión preventiva, ya que dilataban desde el año pasado el inicio del juicio oral.

El pedido de privación de libertad fue contra Luz María Marín Martínez (49), Rodolfo Méndez Romero (54) y Manuel Alexander Marcelo Alsina Morales (26), quienes deben afrontar juicio desde el 2 de setiembre de 2024, por presunta estafa y producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, causando un perjuicio de G. 451.957.867 al Banco Nacional de Fomento (BNF).

Según el investigador, los tres lograron “trabar” en reiteradas oportunidades el inicio del juicio oral con presentaciones de último momento. Asimismo, y según la hipótesis de la Fiscalía, los sospechosos habrían conformado una organización criminal con la finalidad de obtener sumas de dinero en perjuicio del patrimonio del BNF, en complicidad entre ellos e incluso utilizando la identidad de 13 personas para el hecho.

Prisión preventiva tras chicanear

Por el caso, el Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Laura Ocampo, hizo lugar al pedido del agente fiscal Silvio Corbeta y ordenó la prisión preventiva de tres acusados por el hecho punible de estafa.

