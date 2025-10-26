Nacionales

Estas son las zonas de visitas para la Encuesta de Presupuestos Familiares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) continúa con la recolección de datos con la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025–2026 en hogares de Asunción y departamento Central. Estos datos son para actualizar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los encuestadores estarán identificados y la información proporcionada será confidencial.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 12:06
Encuestadores del INE.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que los equipos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025–2026 recorrerán distintas zonas del país en las próximas semanas, especialmente en Asunción y departamento Central. La información recolectada será con el fin de actualizar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Zonas y fechas de cobertura

En Asunción, los encuestadores visitarán:

  • Barrio Presidente Carlos Antonio López: del 26 de octubre al 4 de noviembre.
  • Barrio San Jorge: del 28 de octubre al 6 de noviembre.
  • Barrio Vista Alegre: del 30 de octubre al 8 de noviembre.

En el departamento Central, las visitas serán:

  • Luque (Tercer barrio): del 1 al 10 de noviembre.
  • Mariano Roque Alonso (Barrio San Ramón): del 3 al 12 de noviembre.
Estas son las zonas donde estarán realizando la Encuesta de Presupuestosv Familiares.
El relevamiento continuará durante 12 meses y se visitará cerca de 3.000 hogares en Asunción y varios distritos del área metropolitana como San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Capiatá, Limpio, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Itauguá y Areguá.

Los encuestadores estarán identificados, y deben vestir su atuendo institucional con un carnet con código QR que podrá verificarse en el sitio web oficial del INE.

La institución recordó que todas las respuestas son confidenciales, conforme al Artículo 34 de la Ley N.º 6670/2020, que prohíbe divulgar información personal o utilizarla con fines distintos a los estadísticos.