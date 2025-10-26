Estas son las zonas de visitas para la Encuesta de Presupuestos Familiares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) continúa con la recolección de datos con la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025–2026 en hogares de Asunción y departamento Central. Estos datos son para actualizar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los encuestadores estarán identificados y la información proporcionada será confidencial.