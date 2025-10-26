Plaza Naciones Unidas: arranca limpieza de “símbolo del fracaso” de Nenecho

Arranca mañana lunes 27 de octubre, la limpieza de la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicaó, cerrada desde marzo de 2023 por trabajos de revitalización que nunca terminaron.

La inconclusa obra fue encargada por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien adjudicó a D&D Arquitectura y Construcción por G. 2.094 millones, monto ampliado a G. 2.332 millones.

El proyecto había sido comprometido por Nenecho con los bonos G6 (2020). Han pasado cinco años, la plaza no está terminada y las cuentas del dinero de los bonos ya no existe en los balances de la comuna.

El ingreso de los trabajadores de la Municipalidad de Asunción, se dará a partir de las 07:00, cinco días después de que la Junta Municipal aprobara la rescisión unilateral del contrato con la empresa D&D Arquitectura y Construcción, representada por Dardo Nicolás González Ramos. El termino del acuerdo fue firmado por el intendente, Luis Bello (ANR- cartista).

La Municipalidad iniciará los trabajos de terminación de la obra, con un avance en torno al 90%, con recursos propios. Según indicaron desde la comuna, se estima que la limpieza y terminación demorará unos 15 días.

Criticada rescisión

La rescisión unilateral del contrato, aprobada por 16 concejales, fue cuestionada por el concejal Humberto Blasco (PLRA), quien advirtió de posibles consecuencias legales y económicas, ante la amenaza de la contratista de demandar por incumplimiento de contrato.