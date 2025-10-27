Priorizarán salud y educación: esta semana tratan solicitudes de aumento de presupuesto de instituciones

El senador colorado Arnaldo Samaniego, explicó que cada institución tiene sus necesidades, por lo que plantean aumentos en su presupuesto anual. Esta semana en Cámara Alta se tratarán las solicitudes, mientras las instituciones esperan un dictamen favorable.

“Se va a poner a consideración siempre que no altere el monto total del proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. Cada institución tiene sus necesidades y de acuerdo a eso plantean aumentos. Eso sucede cada año, año tras año. Alguna reingeniería presupuestaria seguramente que va a existir. La Corte, por ejemplo, pide más de G. 400.000 millones y la Fiscalía pide más de G. 290.000 millones”, manifestó este lunes.

Agregó que todas las instituciones, ya sea a través del ejecutivo o de sus gremios, solicitan aumento.

Indicó que el tratamiento de los mismos son de carácter reservado, ya que se trata de discusiones más técnicas que políticas.

“Está en el espíritu de la comisión priorizar áreas de salud y de educación”, enfatizó el parlamentario.

Una vez que la mencionada comisión dictamine al respecto, pasa a la Cámara de Diputados, nuevamente para su estudio, y luego vuelve a la Cámara de origen para el análisis correspondiente.