Funcionarios judiciales evalúan ir a huelga por 30 días tras rechazo de reajuste salarial

Funcionarios judiciales analizan iniciar una huelga el próximo 10 de noviembre, tras el rechazo del reajuste salarial por parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. Denuncian más de 15 años de “humillación”.