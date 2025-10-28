Segunda fallecida tras accidente en Coronel Oviedo: madre e hija perdieron la vida

CORONEL OVIEDO. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de María Venialgo (54), madre de quien fuera enfermera del Hospital General de Coronel Oviedo, Melanie Andrea Duré Venialgo (35), quien perdió la vida tras un violento choque ocurrido el lunes sobre la Ruta PY08, a la altura del km 227 de la capital departamental.