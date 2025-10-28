Segunda fallecida tras accidente en Coronel Oviedo: madre e hija perdieron la vida

Ambas mujeres se desplazaban en una motocicleta Star roja, chapa 074-ABGS, cuando fueron embestidas por una camioneta Hyundai plateada, chapa AAJG-087, guiada por Damaris Luján Rodríguez Robledo (18), también oriunda de esta ciudad. El impacto fue tan fuerte que madre e hija sufrieron lesiones graves y fueron trasladadas de urgencia al Hospital General de Coronel Oviedo.
Melanie Duré, quien se desempeñaba como enfermera, falleció pocas horas después del accidente, mientras que su madre permaneció internada en estado crítico. En la noche de ayer se confirmó su deceso, lo que elevó a dos las víctimas fatales del siniestro que conmocionó a la comunidad ovetense.
Lea más: Enfermera del Hospital General de Coronel Oviedo fallece tras violento accidente de tránsito
Según el informe policial, la causa del accidente habría sido una maniobra imprudente de la joven conductora de la camioneta, quien resultó con heridas leves. A la misma se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo (0,000 mg/L), conforme al ticket de medición N° 2353.
El procedimiento estuvo a cargo del inspector Derlis Villar, de la comisaría jurisdiccional, bajo supervisión del Ministerio Público, que continúa las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.
