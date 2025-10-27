Nacionales

Enfermera del Hospital General de Coronel Oviedo fallece tras violento accidente de tránsito

CORONEL OVIEDO. Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de Melanie Andrea Duré Venialgo (35), quien era enfermera del Hospital General de esta ciudad. La misma fue embestida por una camioneta cuando se desplazaba en su motocicleta en el km 127 de la Ruta Py 08.

Por Víctor Daniel Barrera
27 de octubre de 2025 - 22:07
El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas de este lunes, cuando una camioneta Hyundai plateada, con chapa AAJG-087, guiada por Damaris Luján Rodríguez Robledo (18), impactó violentamente contra la motocicleta Star roja, chapa 074-ABGS, conducida por la víctima. En el biciclo también viajaba como acompañante María Venialgo (54), madre de la fallecida.

Según los intervinientes de la Patrulla Caminera, el siniestro se habría producido presumiblemente por imprudencia de la conductora de la camioneta, quien circulaba con dirección al interior del país. Tras el impacto, las tres personas involucradas fueron auxiliadas por los bomberos voluntarios rojos de Coronel Oviedo y trasladadas de urgencia al Hospital General.

La camioneta que formó parte del accidente fatal.
Melanie Duré, quien prestaba servicios como enfermera en el Hospital General de esta ciudad, sufrió graves lesiones que finalmente le costaron la vida, mientras que su madre y la joven conductora del vehículo resultaron heridas.

A la conductora de la camioneta Hyundai se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo (0,000 mg/L), conforme al ticket de medición N° 2353. La motociclista no pudo ser sometida al test debido a su delicado estado de salud.

