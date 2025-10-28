Vecinos del Cerro Lambaré denuncian el descuido y abandono de la zona

Los habitantes del barrio Jukyty de Asunción reclaman que la municipalidad no toma medidas ante la cantidad de basura que se arroja en el lugar, siendo este un área silvestre protegida. Exigen al intendente Luis Bello que deje de hacer show mediático cuando toda la ciudad está hundida en problemas, basura e inseguridad.