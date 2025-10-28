Vecinos del Cerro Lambaré denuncian el descuido y abandono de la zona

El Cerro Lambaré presenta una imagen de abandono, a consecuencia de la cantidad de basura que se encuentra dentro de la zona. Los vecinos del barrio Jukyty de Asunción solicitan la limpieza del lugar y el retiro de los residuos.
Al respecto de esta situación, la señora Lidia Leiva, presidenta de la Comisión Vecinal, expresó: “Los vecinos de la zona deben vivir día tras día con el impacto del descuido y el abandono del Cerro Lambaré”.
“Este lugar se llena de basura, se llena de ocupaciones y eso trae mucha inseguridad para los vecinos, además de la contaminación. Esto es algo que nos preocupa muchísimo”, remarcó.
Seguido apuntó que la preocupación se extiende a que el intendente, Luis Bello, desconoce todo el historial de la ciudad. “Es una persona que no tiene trayectoria política, no tiene trayectoria social y eso despierta nuestra mayor preocupación”.
Lea más: Gran vertedero en Asunción: basuras y escombros obstaculizan el tránsito
“Queremos que se interiorice que existe una ley de área silvestre protegida bajo dominio municipal y queremos saber qué medidas piensa tomar en este tiempo de interinato que tiene”, mencionó la señora Leiva.
Para finalizar, solicitó al intendente que deje de hacer show mediático, “cuando toda Asunción está hundida en problemas, basura e inseguridad”.
Por su parte, el señor Walberto González, vecino del lugar, comentó: “Nuestro barrio es considerado el barrio basurero. Aquí no para de venir gente con basura y eso no puede ser. El Cerro Lambaré es el pulmón de Asunción y no puede ser que se siga desprotegiendo hasta este punto”.