Anestesiólogos de IPS revocan renuncias tras promesa de reducción horaria

El Instituto de Previsión Social (IPS) logró desactivar la crisis quirúrgica generada por la renuncia masiva de 50 anestesiólogos del Hospital Ingavi. Los especialistas y la previsional firmaron un acuerdo esta tarde que promete la implementación de la carga horaria de 12 horas semanales por vínculo, tal como establece la Ley N° 7157/23.

La renuncia, presentada el pasado viernes, se debió al incumplimiento de dicha ley por parte de IPS, que obligaba a los profesionales a cumplir 24 horas semanales por salarios que calificaron de desiguales e insostenibles.

Carga horaria reducida para todos, pero recién en 2026

El acuerdo establece un plan piloto que concederá la carga horaria de 12 horas a todos los anestesiólogos, sin requerimientos de antigüedad. Sin embargo, esta medida entrará en vigor recién el 1 de marzo de 2026.

Los 50 médicos renunciantes tienen un plazo no mayor a 72 horas desde la firma de este acuerdo para revocar formalmente el preaviso otorgado al empleador.

Según la Gerencia de Salud del IPS, este consenso se logró tras conformar una mesa de diálogo para atender la grave situación que amenazaba con paralizar las cirugías programadas y de urgencia en el Hospital Ingavi. El documento será elevado mañana al Consejo de Administración para su aprobación.