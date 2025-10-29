Concejal de Villeta acusa al intendente de pedir coimas a industriales

Una sesión bastante caldeada se vivió esta este lunes en la Junta Municipal de Villeta, en donde la edil Laura Acosta (ANR), acusó al intendente municipal, Teodosio Gómez (PLRA), de pedir coimas a industriales de la zona.

La legisladora de la comuna villetana alegó que estaba realizando la denuncia de manera responsable y que cuenta con la grabación de audio, en donde supuestamente el titular comunal apretaba a los empresarios.

“Me hago responsable de mis dichos, porque he escuchado y soy testigo de oídos, donde el mismo pide sumas de guaraníes para seis concejales y otros”, expresó Acosta, refiriéndose a Gómez.

Tales acusaciones fueron tras la denuncia de la coordinadora en Defensa del Medio Ambiente sobre un fuerte olor que arrasa la ciudad y exige la intervención de las autoridades.

“El intendente es el presidente de la república de Villeta; es el primero que debe de tomar con seriedad esta situación y no estar coimeando, y con esto se evidencia, porque no quiere invertir en el departamento de medio ambiente”, reiteró la edil.

Agregó además que el jefe comunal está jugando con la salud de los pobladores y que esperaba a su escribano para poder presentar las grabaciones que comprueban los supuestos pedidos de dinero a las empresas.

“Siempre solicito que se haga un verdadero control y de manera permanente a todas las industrias, para que se puedan mitigar las contaminaciones y el mal olor que ya producen problemas de salud y se debe trabajar de manera conjunta, el municipio y las industrias, pero siempre a favor de la comunidad”, resaltó.

Dijo, que siempre se debe de exigir y controlar que todas las industrias cumplan con las leyes ambientales y las propias ordenanzas municipales.

Intendente anuncia querella

Por su parte, el intendente municipal Teodosio Gómez (PLRA), anunció que está preparando una querella contra la referida concejal para la acusación realizada durante la sesión de la corporación legislativa.

Dijo que el tema de la denuncia de contaminación es de hace años y que dos empresas, no dio nombres, están involucradas, pero ya invirtieron para mejorar.

“Estamos preparando la querella, este tema de la contaminación es de hace mucho y las dos empresas ya invirtieron para mejorar la situación”, expresó el jefe comunal.