Controversia por video que atribuye al intendente de Caapucú un supuesto pago a un concejal para alabar su obra

En el material audiovisual se muestra la obra en construcción, mientras se escucha la voz del concejal Rubén Pedrozo exaltando la inversión, junto con la inscripción: “Después de rechazar la obra, concejal Pedrozo ahora ya apoya”. También se observa el momento en que recibe fajos de dinero de manos del intendente y cuando se retira sonriente de la Intendencia.

“El tinglado en plena construcción, en pleno avance, hermosa la expectativa que se va generando, hermoso por donde se lo mire”, expresa en el video.

El concejal Pedrozo aseguró que, en realidad, recibió su dieta correspondiente a octubre y que está atrasado el cobro por gastos de representación de agosto. Negó categóricamente haber recibido dinero adicional para elogiar las obras municipales y aseguró que el video podría haber sido utilizado para desprestigiarlo.

El edil subrayó que no aceptó ningún soborno ni dinero extra para avalar proyectos del intendente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Mi postura crítica hacia ciertas obras no se basa en intereses personales, sino en irregularidades visibles en la construcción del tinglado municipal”, dijo Pedrozo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Cada vez se degenera más”: la justificación del intendente de Caapucú para prohibir Halloween

Además, indicó que, debido a la divulgación del video, su hija fue internada tras sufrir un pico de presión arterial.

El concejal también denunció posibles conflictos de interés en la ejecución de la obra, mencionando que familiares del intendente participan en la realización de la conexión eléctrica en el tinglado municipal en construcción. “No quiero denigrar a mis compueblanos, pero es de conocimiento público que hay irregularidades”, agregó.

Atribuye al intendente la viralización del video porque, según indicó, como concejal está en contra de varias irregularidades que viene denunciando, y que lo último fue su voto en contra en la Junta Municipal para que el Ejecutivo Municipal sea adjudicado con un inmueble municipal, lo cual —según dijo— no corresponde. Por ello, consideró que esto salió “en represalia a dicha postura que asumió ante el órgano legislativo”.

Lea más: ¿Qué hará la Policía ante la prohibición de Halloween en Caapucú?

Intendente niega divulgación del video

Por su parte, el intendente Gustavo Penayo Arce (colorado cartista) negó haber difundido el video en redes sociales y dijo que no se hace responsable de su circulación.

“Prefiero no hablar del video, sobre todo porque se lo está asociando con la salud de un familiar del concejal Pedrozo. No tengo nada que ver con eso”, expresó.