La reducción de la carga horaria para los anestesiólogos será desde marzo

Ayer, miércoles, el Instituto de Previsión Social (IPS) desactivó la crisis quirúrgica generada por la renuncia masiva de 50 anestesiólogos. Se firmó un acuerdo para la implementación de la carga horaria de 12 horas semanales por vínculo, tal como establece la Ley N° 7157/23 y que comenzará a regir desde marzo del año que viene.

“Inicialmente eso significa para nosotros una red de ingeniería de recursos, cumpliendo con la nueva ley de la 7137 que nos solicita ir gradualmente concediendo la reducción de carga horaria, y además, en sintonía con la ley de la carrera civil que también indican los procedimientos para la contratación de nuevos recursos”, explicó León.

Señaló que desde ahora hasta marzo iniciarán todos los procesos para comenzar con el llamado a concurso e incorporar a los anestesiólogo, pero, mientras se seguirá cumpliendo con la carga horaria de 24 horas.

“Esta solución integral significa que vamos a tener que llegar a todos los demás servicios y ahora estamos en el eje de trabajo técnico de evaluar la brecha que tendríamos iniciando la reducción de carga horaria con las demás especialidades, en los servicios que no se van a resentir. Estamos en ese proceso”, señaló.

Agregó que, inicialmente, se hará el llamado para 106 lugares. Actualmente, IPS cuenta con poco más de 260 anestesiólogos, de los cuales, 133 son contratados y el resto son nombrados.

