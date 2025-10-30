Nativos mantienen cierre intermitente en la Ruta PY02 desde hace un mes en Caaguazú

Las comunidades indígenas iniciaron la manifestación el pasado 27 de septiembre, con una primera exigencia: la destitución del entonces presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, lo que finalmente se concretó el 3 de octubre tras su renuncia. Posteriormente, los manifestantes pidieron que la sede central del Indi vuelva a funcionar en Asunción y que se brinde una asistencia inmediata a todas las comunidades nativas del país.

Uno de los representantes del grupo, Richard Vargas, explicó que hasta el momento no recibieron respuesta del Indi y que, ante la falta de atención, mantienen el cierre intermitente de la Ruta PY02. Señaló que las familias atraviesan una crítica situación y advirtió que, si no se encuentran soluciones, intensificarán las medidas de fuerza.

El vocero agregó que muchas comunidades no reciben víveres desde hace más de seis meses, por lo que ya no tienen alimentos para sus familias.

Por su parte, el director de Logística del Indi, Fernando Román, manifestó que gran parte de las comunidades nativas de Caaguazú fueron asistidas con víveres entre el 16 y 18 de octubre, aunque reconoció que algunas quedaron pendientes. Explicó que la institución gestiona recursos presupuestarios para llegar a todos los grupos del departamento y aclaró que los pedidos de caminos e infraestructura ya escapan a la competencia del Indi, dependiendo de otras instituciones estatales.

Finalmente, el jefe de Prevención y Seguridad del Departamento de Caaguazú, Crio. Gral. César Miguel Yoryie, indicó que un importante número de efectivos policiales resguardan la zona y que no se registraron incidentes. Aseguró que existe buena comunicación con los manifestantes y que el bloqueo es intermitente, por lo que no afecta de manera significativa el tránsito de los viajeros.