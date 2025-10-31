El uso de silenciadores puede evitar multas: la sanción es de 10 jornales mínimos

Circular con motocicletas, ciclomotores, triciclones, cuatriciclones o motocargas con escape libre o sin silenciador constituye una infracción a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 5016/14, sancionada con multas que superan el millón de guaraníes.

Según el artículo 77 de la mencionada Ley, está prohibido el uso de escapes que no controlen o limiten la generación de ruidos, ya que alteran el orden público y afectan la convivencia ciudadana.

El reglamento también establece que los niveles máximos de ruido deben ajustarse a las disposiciones nacionales vigentes.

La sanción por incumplimiento equivale a 10 jornales mínimos (G. 1.115.020), lo que refuerza la importancia de mantener los vehículos en condiciones técnicas adecuadas.

Más que una infracción, una cuestión de respeto

El uso de escapes libres, especialmente en motocicletas, genera ruidos molestos que afectan a vecinos, peatones y conductores, provocando contaminación sonora y distracciones en el tránsito.

Cumplir con esta normativa no solo evita sanciones, sino que favorece una mejor convivencia y un ambiente vial más ordenado y seguro.

Cada conductor tiene la responsabilidad de mantener su vehículo en condiciones adecuadas y ser parte de una movilidad más silenciosa, segura y respetuosa para todos.