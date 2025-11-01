Policía recupera una moto denunciada como robada

Una motocicleta fue robada en la ciudad de Limpio y su propietario denunció el hecho a la Policía Nacional. Luego de su denuncia, unos vecinos del barrio Universo de Mariano Roque Alonso comunicaron la presencia de una moto abandonada frente a un patio baldío.

Según detalló el oficial Iván Delgado, luego de la comunicación fueron al lugar y localizaron el vehículo que pertenecía a la joven víctima.

También confirmó que la motocicleta aún estaba “entera”, es decir, sin ser desarmada, aunque tampoco se puede determinar aún si se utilizó en otro hecho ilícito.

El afectado también se acercó al lugar y reconoció que se trataba de su moto, marca Star, año 2024, que finalmente por disposición del Ministerio Público, fue derivada al depósito de la Comisaría 10ª mientras se realicen los procedimientos correspondientes.

