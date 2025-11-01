Nacionales
01 de noviembre de 2025 - 22:15

Señalizan “pozos del terror” en Asunción: exigen políticas de infraestructura urbana seguras

Señalizan "pozos del terror" en Asunción.

Un grupo ciudadano organizado, “La red agroecológica Py”, se encargó de señalizar pozos en veredas que se encuentran, en su mayoría, en la zona de la plaza Italia de Asunción. Exigen al Gobierno políticas de infraestructura urbanas seguras.

La Red Agroecológica Py” compartió en sus redes sociales las fotografías de los “pozos del terror” que se encuentran en la ciudad de Asunción, en la zona de la plaza Italia. Los mismos fueron señalizados y con muñecos, con estructura humana, demuestran lo que puede suceder si alguien cae en ellos.

“Creemos que el territorio urbano también es un cuerpo que respira, y que su salud depende del cuidado que colectivamente le otorguemos. Cada calle, vereda o espacio público forma parte de nuestro cuerpo-territorio, el espacio donde caminamos, trabajamos, jugamos, cultivamos vínculos y memoria. Cuando una obra mal señalizada o abandonada pone en riesgo la vida de las personas, no es sólo un error técnico, es un síntoma de una política urbana que olvida su deber de cuidar”, reclaman.

Convocan a la ciudadanía a ejercer el derecho a la ciudad, movilizándose en cada barrio para reclamar entornos accesibles y habitables, espacios públicos que sean verdaderos territorios de encuentro y no de riesgo o miedo.

Ciudadanos señalizan los pozos en veredas de Asunción.

“Por eso exigimos al Estado, a través de sus instituciones municipales y nacionales, políticas de infraestructura urbana seguras, inclusivas y sostenibles, que prioricen el bienestar colectivo por encima de la corrupción, indiferencia o la improvisación”, manifiestan.

La Red Agroecológica es una organización que promueve la soberanía alimentaria, la economía solidaria y el derecho a la ciudad.