Nacionales
01 de noviembre de 2025 - 18:32

Temporal azota con fuerza la zona sur de San Pedro

Bolas de granizo que cayeron durante el temporal en el sur del departamento de San Pedro.Gentileza

SAN PEDRO. Un fuerte y breve temporal azotó con gran intensidad la zona sur del departamento de San Pedro durante la tarde de este sábado, dejando a su paso casas destechadas, viviendas y cultivos destruidos por el viento y la caída de granizos.

Por Omar Acosta

De acuerdo con los primeros reportes desde el departamento de San Pedro, los distritos más afectados son Santaní e Itacurubí del Rosario, donde se registraron ráfagas de viento que provocaron importantes daños materiales.

El fenómeno meteorológico también ocasionó la caída de árboles, así como cortes en el suministro de energía eléctrica y la interrupción del servicio de telefonía celular en varias comunidades.

Granizo al costado de una de las calles en el sur del departamento de San Pedro.

Tanto las autoridades municipales como la Policía Nacional trabajan en el relevamiento de datos sobre los damnificados, mientras se aguarda la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Desde la Gobernación de San Pedro también se movilizan equipos para coordinar la asistencia.

El clima continúa inestable en la región y las lluvias persisten, lo que genera preocupación entre los pobladores.

Granizo que cayó este sábado en el sur del departamento de San Pedro.