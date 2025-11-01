Temporal azota con fuerza la zona sur de San Pedro

De acuerdo con los primeros reportes desde el departamento de San Pedro, los distritos más afectados son Santaní e Itacurubí del Rosario, donde se registraron ráfagas de viento que provocaron importantes daños materiales.

El fenómeno meteorológico también ocasionó la caída de árboles, así como cortes en el suministro de energía eléctrica y la interrupción del servicio de telefonía celular en varias comunidades.

Tanto las autoridades municipales como la Policía Nacional trabajan en el relevamiento de datos sobre los damnificados, mientras se aguarda la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Desde la Gobernación de San Pedro también se movilizan equipos para coordinar la asistencia.

El clima continúa inestable en la región y las lluvias persisten, lo que genera preocupación entre los pobladores.

