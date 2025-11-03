Atención jubilados del IPS: este requisito deben cumplir para cobrar el “aguinaldo”

Hasta el 6 de noviembre tienen tiempo los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) para ponerse al día con el trámite de supervivencia para percibir el beneficio adicional sin inconvenientes.

Fecha para el cobro adicional

El IPS dispuso para el día de pago del beneficio adicional el lunes 17 de noviembre, conjuntamente con el haber mensual correspondiente, según informaron.

Para evitar inconvenientes o retrasos en el cobro, es imprescindible que el trámite de supervivencia se encuentre actualizado. La fecha límite es el 6 de noviembre.

Trámite de supervivencia

Se puede realizar sin salir de la casa, a través de la aplicación Mi IPS, las aplicaciones de los bancos GNB y UENO Bank o de manera presencial en las oficinas de Atención de la Dirección de Jubilaciones.

