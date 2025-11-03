Jóvenes protestan en inmediaciones de Mburuvicha Róga contra el gobierno de Peña

Este lunes, integrantes de la denominada Asamblea Permanente de Jóvenes Organizados “Ni Un Paso Atrás” realizan una manifestación en las inmediaciones de Mburuvicha Róga. La convocatoria estaba prevista para las 18:00, pero a estas horas la movilización continúa.
Descontento social contra el gobierno de Peña
Según informaron a través de sus redes sociales, el objetivo de la protesta es “visibilizar el gran descontento social contra el autoritarismo del gobierno derechista de Santiago Peña y sus planes de ajuste contra los trabajadores”.
A la movilización se sumaron varias organizaciones ciudadanas, entre ellas la Asamblea Ciudadana Asunción y el grupo Amigos del Jardín Botánico, quienes expresaron su apoyo a la iniciativa juvenil.
En el lugar se congregan aproximadamente unas cincuenta personas sobre la avenida Mariscal López, en inmediaciones de la residencia presidencial. La zona se encuentra fuertemente custodiada por agentes policiales, que mantienen un cordón de seguridad en torno a Mburuvicha Róga.
