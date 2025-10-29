Manifestación de enfermeros: “Héroes de blanco en pandemia, ahora héroes olvidados”

La licenciada Marina Ayala, vocera de los enfermeros, detalló que la manifestación se da para exigir la reivindicación de los derechos laborales de los profesionales y más en especial de los contratados del IPS.

Asimismo, precisó que entre los contratados y nombrados se exige el cumplimiento de 120 horas mensuales, aunque el salario para los contratados es menor: G. 3.000.000 y con el descuento de la previsional, queda en alrededor de G. 2.700.000.

Una de las exigencias es la equiparación salarial y según la profesional, el sueldo debería ser de dos salarios mínimos “atendiendo la realidad” de diversas funciones que cumplen en las dependencias del Instituto de Previsión Social.

“Muchos compañeros fueron desvinculados... héroes de blanco en ese tiempo de pandemia, ahora héroes olvidados, mal pagados y discriminados. Esa es la consigna; estamos peleando por justicia de todos los trabajadores y pedimos el cumplimiento de los derechos”, mencionó Ayala.

