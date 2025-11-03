San Juan Bautista: vecinos de Loma Perõ reactivan protesta y exigen reinicio de obras en la Ruta del Progreso

Desde octubre de 2024 se paralizaron los trabajos del tramo tres de la Ruta del Progreso a consecuencia de la rescisión de contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Caldetec Ingeniería SRL, por falta de documentaciones requeridas por la cartera estatal.

Tras esta situación, los vecinos de la comunidad de Loma Perõ, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, iniciaron una serie de movilizaciones para exigir que se pueda solucionar el inconveniente y el reinicio de dicha obra. En ese sentido, desde el MOPC anunciaron que los trabajos estarían continuando con la empresa que se encuentra en segundo lugar dentro del llamado a licitación perteneciente a la convocatoria N.º 93/2022, con ID N.º 419.394.

Lea más: Ruta del Progreso: pausa de obras obedece a falta de pagos desde el MOPC

La nueva empresa a quien se le adjudicó la culminación del tramo tres de la Ruta del Progreso es MM Sociedad Anónima, cuya vigencia de contrato va desde el 7 de julio de 2025 hasta el 7 de enero de 2027, con un monto de adjudicación de G. 37.552.735.858, que incluye desde la comunidad de Loma Perõ hasta la ruta PY01, un total de 5,35 km, y la construcción de una variante de 6,2 km.

Los trabajos ya tendrían que haber reiniciado en esta zona, pero hasta la fecha siguen sin movimiento, ya que, según anunciaron representantes de la empresa, la traba radica en que desde el MOPC no están aprobando la actualización del proyecto y, sin esa aprobación, es difícil el reinicio de los trabajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras esta noticia, los vecinos reactivaron su movilización exigiendo que se agilicen las documentaciones correspondientes, porque a consecuencia de la pausa de las obras, los pobladores están cansados del polvo que levantan los camiones de gran porte que transitan constantemente en la zona y, además, al deterioro de los pocos trabajos realizados por la empresa anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos saliendo nuevamente a la ruta a manifestarnos para mostrarles a las autoridades que la lucha de los vecinos de Loma Perõ continúa hasta tener un resultado, que es el reinicio de las obras del tramo tres de la Ruta del Progreso. Vamos a estar en permanente movilización en diferentes horarios todos los días”, indicó el presidente de la comisión vecinal, José Ortiz.

Dijo que el pedido concreto a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, es la aprobación de la actualización del nuevo proyecto del trazado de la Ruta del Progreso, tramo tres, para que la empresa MM Sociedad Anónima pueda empezar la obra lo antes posible.

También agregaron que dentro de la agenda de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, el pasado viernes estaba contemplada la visita a la zona de obras, pero fue suspendida.

“Al títere presidente Santiago Peña, le estuvimos esperando el viernes pasado y, por cobarde, no vino a recorrer la zona, porque nosotros le íbamos a exigir que se agilice este tramo, y al parecer no quiso escuchar el reclamo de la gente, el reclamo de su pueblo”, concluyó Ortiz.