Fiesta del Ajo, con promesas de más inversión y nuevos mercados para productores

Celebrando la historia de la producción de ajo como motor económico y cultural del distrito de General Artigas “la capital del ajo”, en el departamento de Itapúa, se desarrolló la primera edición de la “Fiesta del Ajo”.

La actividad contó con competencias sobre preparación y presentación de ristra de ajos, mejor calidad de ajos, expositores de ristra de ajos más larga y carreras de relevo de 50 metros con ristra de ajos.

El evento se desarrolló en la finca del señor Edilberto Servían en la comunidad Arroyo Itá y fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) por medio del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Itapúa Sur junto al comité de agricultores Santa Librada y Eraty presentaron una exitosa 1.ª Edición de la Fiesta del Ajo.

Lea más: Ambicioso plan para reactivar el cultivo de ajo

El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, prometió a los productores más inversión y la apertura de más mercados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El Crédito Agrícola de Habilitación vendrá a promocionar los créditos que existen para que tengan oportunidad de inversiones”, remarcó.