Ordenan prisión preventiva de los cinco detenidos en San Pedro, entre ellos un policía

Los imputados deberán guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de San Pedro, aunque por el momento permanecen en celdas de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, a la espera de la admisión por parte del Instituto Penitenciario.

La unidad policial se encuentra saturada, ya que con los cinco procesados suman 22 detenidos distribuidos en tres pequeñas celdas, lo que convierte al local en una especie de “mini reclusorio” temporal.

Imputación por asociación criminal y transgresión a la Ley de Armas

El fiscal de San Pedro de Ycuamandyyú, Juan Ramón Olmedo, formuló imputación por transgresión a la Ley de Armas y asociación criminal contra los cinco detenidos, entre ellos un suboficial activo de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, el suboficial Silvio Ramón León Saucedo reconoció tener vínculo familiar con Éder Giménez Duarte, alias “Largo”, a quien identificó como su cuñado. Sin embargo, el fiscal señaló que no resulta compatible que un personal policial mantenga contacto con una persona buscada por la justicia.

Otros dos imputados afirmaron que se encontraban trabajando como albañiles en la propiedad allanada, aunque esa versión aún está siendo verificada por los investigadores.

Los cinco imputados

Éder Rolando Giménez Duarte , con varias órdenes de captura por sicariato y robo agravado, considerado el principal objetivo del operativo.

Silvio Ramón León Saucedo , suboficial primero activo de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección de Policía de Amambay.

Casildo Martínez Venialgo , de 51 años, con antecedentes penales.

Edgar Julián Duarte Benítez , de 25 años.

Luis Antonio Roble, de 23 años, con tres órdenes de captura por homicidio doloso y exposición al peligro.

Evidencias incautadas

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una camioneta blindada, tres pistolas con cargadores y municiones, una escopeta y teléfonos celulares de alta gama, que presuntamente eran utilizados para coordinar actividades criminales.

El operativo, encabezado por agentes del Departamento de Investigaciones, se realizó en una vivienda rural de San Pedro de Ycuamandyyú.

Antecedentes del caso

Según las investigaciones, Éder Giménez Duarte sería el cabecilla de una estructura criminal dedicada al sicariato, con operaciones en los departamentos de Amambay y San Pedro. Se presume que fue quien ordenó el asesinato del periodista Humberto Coronel, ocurrido en septiembre de 2022, frente a la emisora radial donde trabajaba la víctima, en Pedro Juan Caballero.

La Fiscalía y las unidades especializadas de la Policía Nacional prosiguen con el análisis de los celulares y otras evidencias incautadas, mientras los cinco procesados aguardan su traslado oficial al penal de San Pedro, donde quedarán recluidos de forma preventiva.