Trabajador habría desaparecido porque sabe del hurto de un componente electrónico en San Pedro

Se trata de Walter Antonio Paniagua Mencia, de 27 años oriundo de Concepción, quien hace unos dos años trabaja en una empresa ubicada en Villa del Rosario, departamento de San Pedro. De acuerdo a lo mencionado por su pareja a ABC Color, el hombre está desaparecido desde el jueves último, su última comunicación vía mensaje fue poco después de las 05:30, de ese día.

“Él (Walter) es operador de planta y me había comentado sobre el robo de algo que ocurrió en su trabajo, pero no me dijo que era exactamente. Cuando me dijo eso estaba tranquilo, pero el lunes 27 de octubre ya le noté intranquilo”, comentó la mujer.

“Ya el martes 28 me dijo que había pasado algo malo y que estaba frustrado. Allí le pregunté si le querían culpar de lo que se había robado de la planta y me dijo que sí. Estaba muy dolido porque no pensó que le iban a hacer así”, recordó.

La pareja del desparecido agregó: “me dijo que la situación era grave porque los demás (trabajadores de la planta) ya se enteraron que él sabía quienes eran los responsables del robo. Temía por su vida y la de nosotros, su familia”, expresó.

Responsabilizó a sus compañeros<b> </b>

En la conversación, vía chats, Walter Antonio Paniagua Mencia le pasó a su pareja algunos nombres de los trabajadores quienes supuestamente serían los responsables del hurto del componente electrónico denominado variador y que es de alto valor económico.

Asimismo realizó varias filmaciones que le envió a su pareja donde comentaba lo que estaba pasando. En uno de esos videos se le escucha decir que en su vehículo querían dejar el variador para que lo culparan a él del hurto.

También se refirió al supuesto robo de combustible de la planta y que había gente muy peligrosa en ese lugar. Incluso en uno de los videos hace referencia a lo hurtado y si le ocurría algo responsabilizaba a sus compañeros de trabajo.

Hoy entregarán esos videos y mensajes al Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Rusbell Benítez, encargado de la investigación.

Walter le había pedido a su pareja que no denuncie hasta que él le avise, pero pasaron varios días sin que se sepa de su paradero, por eso lo harán este martes.

Desaparición<b> </b>

La extraña desaparición del hombre se dio el jueves 31 de octubre último, ese día poco después de las 05:00 había enviado mensajes a su pareja, desde entonces nada se sabe de él.

“Creo que puede estar escondido por temor a que le pase algo. El miedo le ganó y escapó, eso creo”, dijo su pareja.

Lo extraño del caso es que el hombre no volvió a comunicarse con su familia, su celular está apagado.