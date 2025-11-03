Jefe de sicarios se resistió a ser detenido porque creyó que iba a ser asesinado

En un operativo en San Pedro de Ycuamandyyú fue capturado Éder Rolando Giménez Duarte, alias “Largo”, uno de los presuntos sicarios más buscados y señalado como autor moral del asesinato del periodista Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero.

Junto a él cayó el suboficial primera Silvio Ramón León Saucedo, quien estaba activo en la Policía Nacional.

También fueron detenidos Casildo Martínez Venialgo (51), con antecedentes; y Edgar Julián Duarte Benítez (25); y Luis Antonio Roble (23), con tres órdenes de captura por homicidio y exposición al peligro.

“Largo” temía por su vida

El jefe de Investigaciones de San Pedro, comisario José Ayala, reveló que “Largo” aseguró que se resistió a entregarse porque temía por su vida, por lo que se encerró dentro de una camioneta blindada.

“Él manifestó que aparentemente lo que esperaba es que se vayan personas para matarlo. ‘Ustedes me quieren matar’, es lo que él indicaba”, expresó el jefe policial.

Ayala explicó que “Largo” permaneció dentro de la camioneta durante varios minutos antes de ser detenido. “Tres de los integrantes lograron correr del lugar o, por lo menos, alejarse más o menos del vehículo. Giménez se quedó en el vehículo. Aparentemente, temía por su vida, ya que sus demás compañeros prácticamente lo dejan”, señaló.

Un vínculo familiar dentro del operativo

El comisario confirmó, además, que el agente policial activo detenido es cuñado del presunto jefe de sicarios, por lo que sería difícil que desconozca sobre el historial criminal de los otros capturados.

“Eso sería un poco difícil, ya que incluso aparentemente sería pareja sentimental de una de las hermanas (de Largo). Eso es de público conocimiento, incluso, en la zona del Amambay”, mencionó.

De acuerdo con el jefe policial, el uniformado habría ayudado a los criminales a mantenerse ocultos en la zona. “El personal policial estaba en el lugar con estas personas y sería el encargado de traerlos en la zona, ya que él es oriundo de esa compañía, de esa zona”, apuntó.

Doloroso descubrir a un policía entre criminales

Ayala, asimismo, calificó de “doloroso” haber confirmado la implicación de un miembro de la Policía en un grupo de sicarios.

Indicó que existían informes de inteligencia que sugerían la presencia de un uniformado colaborando con delincuentes, aunque hasta el momento no se había podido identificarlo.