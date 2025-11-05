Denuncian presunta omisión de auxilio en el Hospital Regional de Concepción

Tomás Cabral, más conocido como Manito, cayó de la motocicleta en la que circulaba por la avenida Agustín Fernando de Pinedo y la avenida Herminio Mendoza. Bomberos Voluntarios de Concepción llegaron al lugar y lo llevaron al Hospital Regional de Concepción.

Sonia Cabral, hija del accidentado, recibió la información de que su padre fue ingresado a Urgencias del principal nosocomio del primer departamento aproximadamente a las 02:00 del sábado último. “Nosotros nos enteramos a las 07:30; le llamaron a mi primo y le contaron que mi papá estaba en una silla de ruedas y sangrando”, relató.

Agregó que cuando ella y su madre llegaron al local asistencial, su papá ya no hablaba y el suero que le habían suministrado ya había terminado. “De su nariz salía sangre, había vómitos en el piso cerca de él y nadie le atendía. Me fui a gritar pidiendo explicaciones de por qué no le atendían”, lamentó Sonia Cabral.

Los médicos que estaban en ese momento trabajando en el servicio de Los médicos que estaban en ese momento trabajando en el servicio de Urgencias le explicaron que habían tomado recientemente la guardia. “Mi papá tuvo un accidente, les dije. Ahora le vamos a ver, me respondieron. Cinco horas y media estuvo solo, sangrando; nadie le hacía caso”, expresó.

De acuerdo con el testimonio de la hija de Manito, cerca de las 08:00 subieron al accidentado a una camilla y casi a las 09:00 le realizaron la tomografía. Aproximadamente a las 11:00 lo intubaron debido a la gravedad del golpe que tuvo en el accidente.

Recién a las 14:00, aproximadamente, fue trasladado a Asunción.

Omisión de auxilio

El paciente fue ingresado al Hospital de Trauma, donde los médicos le mencionaron a los familiares que, si la atención hubiese sido en tiempo y forma, Manito Cabral no hubiese estado tan delicado.

“Quiero saber por qué no le atendieron rápido a mi papá. Familiares de pacientes que estaban en Urgencias nos contaron que los funcionarios del hospital dijeron que mi papá estaba borracho y que posiblemente por eso no le atendieron”, dijo Sonia Cabral.

Muerte y donación de órganos

El domingo falleció en Asunción, pero Manito Cabral, antes, tuvo muerte cerebral. Su esposa decidió donar sus órganos.

Después de que culmine el novenario de su papá, conversarán con el abogado de la familia para analizar acciones legales, informó Sonia Cabral.

Lo que dijo el director del hospital

El director del Hospital Regional de Concepción, doctor Mario Pérez Bazán, dijo que al momento del ingreso del accidentado estaban de guardia la doctora Araceli Velázquez y el doctor Rodrigo Ávalos, además de tres personas encargadas de Enfermería. Se reunió con todo el personal de blanco para conocer su versión e iniciar una investigación del caso.

Explicó que el servicio de Urgencias casi siempre está saturado debido a que es un centro asistencial de referencia.