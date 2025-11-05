Lambaré: Un adolescente está grave tras recibir un balazo en la cabeza

De acuerdo al reporte policial, el hecho se registró cerca de las 23:20 en el asentamiento Villa Angélica, Pantanal, ciudad de Lambaré. Agentes policiales recibieron la alerta por un tiroteo que se registraba en la plaza central de la zona.

El Oficial Pedro Alfonso, detalló que los intervinientes encontraron al llegar a una mujer con una herida en la pierna. La misma fue identificada como Daniela Carolina Segovia Arévalos, de 36 años.

Lea más: Tres heridos en un violento enfrentamiento entre adictos en la plaza del Mercado de Abasto de CDE

La Policía la llevó hasta el Hospital de Villa Elisa para la atención médica y fue dada de alta poco después, debido a que no revestía gravedad.

Sin embargo, en el mismo hospital los agentes se encontraron a una segunda víctima, un adolescente de 16 años, que recibió un balazo en la cabeza y se encuentra grave. Su cuadro es reservado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Qué dicen los testigos?

El oficial Alfonso señaló que hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Solo se sabe que dos personas a bordo de una moto dispararon contra todos los que estaban en la plaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detienen a presunto autor de homicidio de un indigente en Hohenau

“Según manifestaciones de los familiares, estaban compartiendo en la plaza de Villa Angélica un partido de piki vólley, ínterin en el cual ingresan dos motocicletas con dos personas a bordo y con armas de fuego, que empiezan a disparar contra la humanidad de las personas que estaban en la plaza”, detalló para ABC TV.

Señaló que se desconoce el trasfondo del ataque y no tienen ninguna información respecto a participación de grupos criminales.

“Testigos mencionan varios disparos, la gente empezó a esparcirse y no hubo respuestas. Se desconoce quién era el objetivo claro porque los autores realizaron disparos contra todos los que estaban ahí”, manifestó.

Lea más: Video: cámara capta dramáticas imágenes de asalto a aterrorizados trabajadores