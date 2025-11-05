Nacionales
05 de noviembre de 2025 - 17:44

Sargento arrastrado por raudal hace dos años aún no fue declarado como fallecido

Sgto 1° Inf Alexis Teobaldo Sosa Leiva
El sargento Alexis Teobaldo Sosa Leiva lleva dos años "desaparecido", para las Fuerzas Armadas. Gentileza

El Teniente Coronel Robert Giménez, vocero del Comando del Ejército, detalló que el sargento Alexis Teobaldo Sosa Leiva aún no fue declarado oficialmente como fallecido, pese a que hace dos años se registró su desaparición tras ser arrastrado por un raudal en Lambaré.

Por ABC Color

El 2 de noviembre del 2023, dos militares fueron arrastrados por un raudal en Lambaré y hasta ahora uno de ellos sigue “desaparecido”, ya que su fallecimiento no fue declarado aún. Se trata del sargento primero Alexis Teobaldo Sosa Leiva.

Al respecto, el Teniente Coronel Robert Giménez, vocero del Comando del Ejército, precisó que la declaración aún está en proceso y cuando esto ocurra, los familiares del uniformado serían “beneficiados” como herederos.

De igual manera, aseguró que la familia de Sosa “fueron asistidos desde el primer momento”, ya sea con temas monetarios o de salud.

Así se encontró la camioneta que utilizaron los militares ese día.
Así se encontró la camioneta que utilizaron los militares ese día.

“Ya pasaron dos años de lo ocurrido y el ejército paraguayo lamenta muchísimo. Siempre estamos recordándolos, oficiando misas y acompañando a la familia”, precisó el militar, quien también confirmó que una vez declarado el fallecimiento, se dará un ascenso póstumo del sargento primero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Familiares de militar fallecido en raudal: “El dolor es grande; hasta ahora no dormimos”

Militares arrastrados por el raudal

El domingo pasado, cuando se cumplieron dos años del hecho, familiares del militar Alexis Teobaldo Sosa Leiva realizaron una misa en las inmediaciones del arroyo Lambaré, luego que él y su camarada, David Ríos Domínguez, fueran arrastrados por el raudal.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2382

En la ocasión los familiares solicitaron que se retome la búsqueda de Sosa. “Pedimos a las autoridades para que continúen la búsqueda de nuestro hijo. Nosotros queremos que se haga la búsqueda en ciertas zonas donde creemos que podría estar... una parte del túnel del arroyo”, manifestó Raquel Leiva, madre de Alexis.

Lea más: “Pedimos que continúen la búsqueda de nuestro hijo”, piden familiares del militar desaparecido en el arroyo Lambaré