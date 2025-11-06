Asunción advierte que controlarán a carriteros que forman vertederos

El nuevo director de Aseo Urbano, Armando Becvort, afirmó que la Municipalidad de Asunción está haciendo “el mayor de los esfuerzos” para cumplir con la recolección de basuras domiciliarias. Paralelamente, destacó, trabajan para combatir los vertederos clandestinos formados en casi cada barrio de la ciudad capital.

“Cabe señalar que Asunción sufre con personas que vienen de otros municipios y están generando estos vertederos que no deben ser. De repente lo que ven en calle Última, esos puestos son de camiones o motocarros que están viniendo y dicen Asunción va a levantar nomás luego. Y eso no debe ser así”, manifestó.

Van a retener a carriteros en Asunción

Agregó que actualmente están endureciendo los controles a los carriteros para aplicar las multas administrativas por arrojar basura en la vía pública. “Vamos a estar reteniendo, atajando y sometiendo eso al proceso administrativo”, agregó.

No obstante, adelantó que analizan endurecer las sanciones previstas en la Ley 716, de delitos contra el ambiente.

Sobre los controles, indicó que lo harán en conjunto entre la Policía Municipal de Vigilancia, la Policía Municipal de Tránsito, la Dirección de Ambiente y Aseo Urbano.

Por su parte, el intendente Luis Bello agregó que “ya se normalizó la cantidad de vehículos en las calles”. Dijo que hay 29 recorriendo las calles, 27 recorren los distintos barrios, uno se encarga de los grandes contribuyentes y uno es exclusivo para IPS.