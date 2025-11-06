Cuestionada licitación para lavandería y compra de sábanas en IPS: este viernes abren sobres

Derlis León, gerente de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), manifestó que mínimamente se debe garantizar la desinfección. La contratación es de un “Servicio Integral de Higienización, Desinfección y Suministros de Textiles Hospitalarios”. que según el profesional de la salud, generará gran impacto en el control de infecciones, “una infección intrahospitalaria nos cuesta un monto demasiado importante”.

Enfatizó que mínimamente se debe garantizar una sábana y una ropa limpia para entrar a quirófano. “Ropa desinfectante para poder dar servicios”.

Evitar infecciones

El profesional de la salud señaló que el objetivo es evitar las infecciones intrahospitalarias, por lo que se considera que es una inversión, más que un gasto.

“Aquí todo el personal va a trabajar de manera regular, porque es para determinados puntos del hospital, no llegamos a todos ellos, entonces el personal va a seguir prestando servicios sin ningún inconveniente”, sostuvo.

Antecedentes

Días atrás, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió reactivar el llamado del Instituto de Previsión Social (IPS) para la contratación de un “Servicio Integral de Higienización, Desinfección y Suministros de Textiles Hospitalarios” (ID 474096), estimada en G. 160.000 millones (23 millones de dólares).

El llamado busca adquirir un servicio completo que agrupa, de forma cuestionada, la lavandería y la provisión de sábanas nuevas en tres lotes, según se indica en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).