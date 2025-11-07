Nacionales
07 de noviembre de 2025 - 17:26

Cerrarán parte de la Costanera de Asunción por un mes desde este lunes

Largas filas de vehículos se forman en la avenida Costanera debido al cierre iniciado ya el viernes pasado, para el montaje de un escenario.
La Municipalidad de Asunción informó que el carril de salida de la Costanera Norte permanecerá cerrado durante 30 días por obras conjuntas con la ANDE y el MOPC. Debido a esto, se prevén desvíos y trabajos nocturnos.

A partir de este lunes 10 de noviembre, la Municipalidad de Asunción dispuso el cierre del carril de salida de la avenida Costanera Norte, debido a trabajos coordinados entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La intervención afectará el tramo desde la rotonda de la avenida General Santos y la rotonda del Puente Héroes del Chaco.

Según el comunicado, el cierre tendrá una duración estimada de 30 días, mientras duren las labores de modernización del sistema de transmisión eléctrica.

Horarios de cierre y desvíos previstos

El cierre total de esta parte de la Costanera será desde las 20:00 a 5:00, y parcialmente de 5:00 a 20:00.

Desde el municipio se recomienda utilizar vías alternativas, como Avenida Artigas, General Santos o Primer Presidente, para evitar demoras.

La intervención forma parte del proyecto de modernización del sistema eléctrico. El plan incluye la readecuación de cables al paisaje de la Costanera.