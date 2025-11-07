Noviembre Azul: Hospital de Clínicas anuncia cirugías prostáticas programadas

El objetivo principal de la campaña denominada Noviembre Azul es educar a los hombres sobre la importancia de los controles médicos regulares y fomentar el autocuidado, ayudando a superar prejuicios o reticencias a visitar al médico.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, a través de la Cátedra y Servicio de Cirugía y Clínica Genito Urinaria del Hospital de Clínicas, indican que contarán con cirugías programadas.

La fecha establecida para las mencionadas cirugías es del 17 al 21 de noviembre.

Indican que serán cirugías prostáticas programadas con pacientes previamente evaluados. El Pabellón Quirúrgico Central tendrá habilitado dos quirófanos exclusivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El tacto rectal y otros miedos de los hombres desmitificados para realizarse los controles en el noviembre azul

Actividades este viernes

También contarán con actividades hoy, viernes, a partir de las 08:30, en el Hall Central del Hospital de Clínicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa incluye la bienvenida con la banda de músicos de la Policía Nacional y la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo con su unidad hidrante.

Asimismo, se contará con charlas sobre: cáncer de próstata, anatomía patológica de la próstata, cáncer de pene, manejo integral de pacientes, y la experiencia de Noviembre Azul.