Precios de la carne se disparan y algunos reducen su consumo: ¿cómo impacta en la salud?

La falta de consumo de carne roja puede afectar al organismo, principalmente al alterar el equilibrio nutricional y potencialmente causar deficiencias si los nutrientes clave no se obtienen de otras fuentes. Los precios van en aumento y los paraguayos buscan alternativas.

El médico clínico Alexis Mateo señala que la carne roja es una fuente básica de alimentación, sobre todo de proteínas.

Cuando el organismo disminuye las proteínas se comienza a hinchar, a tener edemas y el extremo es la desnutrición, especificó.

“Usualmente, el cuerpo se acostumbra a la ingesta. Si yo le doy menos proteínas, trata de agenciarse y adecuarse a la situación, pero si no le entrego ninguna proteína, ahí sí puede ser un problema, especialmente en los niños”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que los niños están creciendo, por lo que requieren mucha ingesta de proteínas y en caso de no darse eso, puede haber consecuencias como:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pérdida de masa muscular

Trastornos sanguíneos

Baja inmunidad

Trastorno del crecimiento

Edemas

Hinchazón.

¿Cómo reemplazar la carne vacuna?

El médico indica que se puede reemplazar con otras fuentes de proteína.

Lea más: Cómo elegir una buena costilla vacuna, en tres pasos

“Nosotros tenemos la suerte de tener la disponibilidad de carne, sobre todo carne de pollo. Si consumimos más pollo que carne, estaríamos cumpliendo de todas formas con una ingesta de proteínas de alta calidad”, sostuvo.

Otras fuentes de alto valor biológico

Pollo

Cerdo

Huevo

Queso

Pescado

Agregó que las proteínas de alto valor biológico son las que contienen los aminoácidos esenciales.

Respecto a la carne de cerdo, comentó que tiene grasas saludables, lo que el pollo no tiene tanto.

¿Cómo calcular las porciones para reemplazar la carne roja?

Hay que considerar que más o menos 100 gramos de bife tienen 13 ramos de proteína, o sea, que si el reemplazo con el huevo es exclusivo, "serían muchos huevos".

Dijo que lo importante es complementar. “El huevo, sobre todo, no solo tiene proteínas, sino también, vitaminas que son importantes”.

Instó a reemplazar la carne roja con otras carnes y que el huevo sea un complemento.

“Las vísceras -sobre todo el hígado, tienen muchas vitaminas importantes, además de hierro. Cuando uno está medio flaco o medio sin pila’i (desganado), se pregona este consumo, así que también puede complementar”, recomendó.

Remarcó que se debe variar las fuentes de proteínas, porque cada una tiene sus pros y sus contras.

“Si se va a reemplazar con pollo, sería mucho mejor la carne del muslo y la pata que la carne oscura, digamos; contiene más hierro que la pechuga. Lo mismo pasa con la carne de cerdo, de elegir las más oscuras, que son las que tienen más hierro”, señaló.

Proteínas de origen vegetal

En cuanto a las proteínas de origen vegetal, como el poroto, lenteja y otras legumbres, mencionó que son buenas, pero no reemplazan a la carne.

“Nosotros necesitamos consumir proteína de origen animal, podemos completar con poroto, pero no como única fuente de proteína la vegetal. Podemos mezclar proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal, pero no como única fuente vegetal”, aclaró.

Suplementos

Indicó que los suplementos son buenos, sobre todo si la persona está en planes de crecimiento muscular o suplementación de una dieta.

“Muchas veces las dietas restrictivas para bajar de peso muy rápido vienen con poca ingesta de proteínas, ahí podría suplementar, ya que son de fuentes naturales, son extractos de suero de leche, así que, mientras uno no sea alérgico a proteína de leche, puede utilizar”, agregó.