Atención amantes del buen asado: podría haber escasez de costilla para fin de año

Una posible merma en el ritmo de faena y el aumento de la demanda podrían elevar aún más el precio de la carne, además de generar una escasez de costilla, el corte preferido de los paraguayos. ¿Cuánto podría costar un kilo de costilla para fin de año?, te contamos en esta nota.

El ganadero y expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, explicó que cuando se da una merma en la faena se verá como consecuencia lógica una merma, también, en la oferta de costilla.

“El problema es que no se encime con la fecha de fin de año, donde naturalmente hay una sobredemanda de estos cortes. Ahí puede ocasionar una eventual suba del precio, y si a esto se suma una escasez, por lo general las cadenas de supermercado tratan de crear una reserva para esa fecha, que ellos conocen muy bien cuáles son las fechas pico de venta”, especificó.

Agregó que cuando se da menos faena, hay menos costilla y que la mayor demanda también puede hacer subir los precios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Por qué suben los precios?

Indicó que existe una suba global de los precios de la carne por el aumento de la demanda internacional de los grandes consumidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como nosotros estamos inmersos en una economía de mercado, nuestro mercado interno tiene que competir también con el mercado internacional. Entonces, se da una suba natural a consecuencia de esta suba del precio internacional”, manifestó.

Explicó también que lo que sucede con la costilla es que no se exporta ese corte (los que tienen hueso), entonces, a mayor faena para el mercado internacional la costilla queda y eso es lo que hace que normalmente los precios se mantengan.

“El problema también, que vino a complicar un poco lo de la costilla, porque algunos de los grandes exportadores están haciendo hamburguesa, y a veces, le conviene más el entrecostilla para fabricar hamburguesa y eso puede ser un factor que incide en la escasez”, indicó.

Lea más: Precio de la carne: Capasu habla de “récord” de suba para diciembre

Ingreso de carne de Brasil

Respecto al ingreso de la carne de Brasil a nuestro país, señala que se está dando y que puede favorecer a equilibrar, por lo menos, la oferta de productos en ciertos momentos. “Eso es es muy normal”.

“Acá la gente tenía un poco de miedo, pero ocurre en Uruguay, que es el gran exportador, ocurre en Chile, ocurre en todos los países que exportan, pero también importan. O sea, Estados Unidos mismo, que más o menos importa la misma cantidad que exporta.

El mito del sabor de la carne

Aclaró que la diferencia de sabor de carne de otro sitio, que muchos aseguran sentirla al degustar, es un mito.

“Hay una cuestión importante a tener en cuenta. La carne argentina, la mayor parte, y la carne uruguaya son provenientes de animales europeos, que tienen una mejor calidad de carne. La carne del Brasil es proveniente de la mayor parte de animales cebúinos, cebú. Hablando en el promedio general, una carne argentina y uruguaya es de mejor calidad que una carne brasileña y nosotros estamos, digamos, en columna del medio porque con nuestro clima necesitamos criar animales híbridos, de razas europeas con cebú no”, señaló.

Agregó que es difícil distinguir la procedencia de la carne en el sabor. “Cuando comemos un asado, de repente viene una carne muy dura, con poca grasa, obviamente sí, esta carne es mala, pero distinguir como si fuera una cata de vinos, muy difícil. Difícil”, enfatizó.

La costilla podría llegar a G. 60.000 para fin de año

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, manifestó su preocupación y dijo que se encuentran en alerta, además de analizar las acciones a ser tomadas, ante una posible escasez de costilla vacuna.

“Yo creo que si hay poca faena van a mermar en todos los cortes. Históricamente en diciembre la suba siempre está entre el entre el 10 y el 15%, de los cortes. Podríamos llegar a un 20 o 25% más de lo que hoy ya está”, analizó.

Actualmente, la costilla ronda entre los G. 36.000 (en oferta) y G. 40.000 y el vacío entre G. 45.000 y G. 48.000 el kilo. Son considerados los cortes que más se consumen en diciembre, para fiestas de fin de año y otros acontecimientos.

Si la suba de precio se da, la costilla rondaría entre G. 50.000 y G. 60.000 el kilo.

Alternativas a la carne vacuna

“Yo creo que el cerdo y el pollo siempre son una alternativa válida, no es lo más apetecible por el paraguayo en la parrilla, pero sí va a estar mucho más barato el cerdo que la carne roja dentro de la categoría”, manifestó.

Anunció que las ofertas más importantes serían en carne de cerdo, cuyo precio podría estabilizar. Hoy cuestan: costilla G. 35.000 y pierna G. 28.000.