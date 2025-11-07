Primeros avances tras el destrabe de fondos para culminar el Teatro Municipal de Villarrica

Tras varios años a la deriva, la restauración del Teatro Municipal de Villarrica empieza finalmente a mostrar señales de avance. A poco más de un mes de haberse destrabado el conflicto por la administración de los fondos, se reanudaron los trabajos en el edificio.

A finales de septiembre, un acuerdo político entre autoridades nacionales, legisladores, la Gobernación de Guairá y la Municipalidad de Villarrica permitió definir que los fondos —equivalentes a unos US$ 312.000 (G. 2.340 millones)— sean administrados por el municipio, tal como establecía el convenio original firmado en 2018.

El entendimiento puso fin a la disputa entre el intendente Magín Benítez (PLRA) y el gobernador César Luis Sosa (ANR-HC), quienes esgrimían argumentos de por qué cada institución debía encargarse de culminar la obra.

Con el dinero ya “liberado”, el municipio reanudó los trabajos y, según confirmó la arquitecta Carmen Airaldi, directora de Obras de la comuna, actualmente se está realizando la instalación de paneles termoacústicos en las paredes del teatro.

“Hasta ahora se trabaja exclusivamente en ese rubro”, explicó, agregando que las tareas comenzaron hace aproximadamente dos semanas.

Airaldi detalló que, una vez culminada esta etapa, seguirán los trabajos de terminación general, que incluyen el alfombrado total del edificio, la construcción del escenario —desde la colocación del piso hasta el montaje de telones y equipamiento técnico—, además de la instalación de sanitarios, la colocación de la escalera principal y su baranda, y los cerramientos de vidrio del sector que da a la plaza.

El intendente Benítez había informado previamente que la reactivación de la obra fue posible gracias a la suma de los fondos de Taiwán, G. 1.500 millones de recursos municipales y G. 300 millones recuperados de gestiones anteriores, alcanzando un total aproximado de G. 4.100 millones.

Con este monto, la administración municipal confía en poder culminar completamente la restauración del emblemático edificio, inaugurado en 1900 y cerrado desde hace más de una década.

El gobernador Sosa, por su parte, valoró el acuerdo alcanzado como “un paso clave para que Villarrica recupere un símbolo histórico”, asegurando que acompañará el proceso “sin importar banderías políticas”.

Pese a la concreción del acuerdo para destrabar los fondos, la comuna aún no ha confirmado la transferencia del dinero.