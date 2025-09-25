Acuerdo político destraba fondos para culminar obras del Teatro Municipal de Villarrica

La remodelación del Teatro Municipal de Villarrica volverá a ponerse en marcha luego de varios años de paralización. Un acuerdo político entre autoridades nacionales, legisladores y la Gobernación de Guairá permitió liberar el último tramo de la donación del Gobierno de la República de China (Taiwán), que asciende a unos US$ 312.000 (G. 2.340 millones).

El financiamiento forma parte de un convenio bilateral firmado en 2018 por Paraguay y Taiwán, que establecía un aporte total de US$ 1,2 millones en tres desembolsos. Los dos primeros ya habían sido entregados, mientras que el tercero permanecía bloqueado debido a disputas administrativas y denuncias sobre presunta malversación de fondos en gestiones anteriores.

La falta de avances en la obra estuvo marcada por la tensión del último mes entre el intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), y el gobernador de Guairá, César Luis Sosa (ANR-HC). La Gobernación había solicitado que el desembolso se transfiriera a la administración departamental, argumentando supuestas limitaciones del municipio.

Benítez rechazó esa posibilidad y denunció una maniobra política para apartar a la Municipalidad de un proyecto que le corresponde por convenio. Finalmente, tras conversaciones con legisladores y con apoyo del Poder Ejecutivo, se resolvió que los recursos sean canalizados directamente al municipio, como estaba previsto originalmente.

El gobernador César Sosa celebró el entendimiento alcanzado y aseguró que se trata de un paso clave para que Villarrica recupere un símbolo histórico. Indicó que acompañará el proceso y que la prioridad es que la obra se concluya sin importar banderías políticas.

Por su parte, el intendente Magín Benítez confirmó que la empresa contratista fue emplazada para retomar los trabajos desde el martes 30 de septiembre. Explicó que los recursos de Taiwán, sumados a un aporte de G. 1.500 millones de fondos municipales y G. 300 millones recuperados, totalizan aproximadamente G. 4.100 millones, que deberían ser suficientes para culminar las obras.

El intendente aclaró que la Municipalidad trabaja en un acuerdo modificatorio con la empresa adjudicada, a fin de actualizar plazos y condiciones. Señaló que, en un plazo de cinco días, la contratista debe reiniciar las labores y, paralelamente, se firmará la adenda que fijará las nuevas fechas de entrega.

Respecto a cuestionamientos sobre la empresa y retrasos previos, Benítez sostuvo que la prioridad es culminar la restauración, sin descartar ajustes administrativos que sean necesarios para garantizar transparencia.

El Teatro Municipal de Villarrica es considerado uno de los espacios culturales con mayor historia en el interior del país. Inaugurado en 1900, permanece cerrado desde hace 14 años, y su deterioro ha sido motivo de reclamos de artistas y gestores culturales.