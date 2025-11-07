Producción de sandía en Guajayvi: comienza cosecha y comercialización de las frutas

Se estima que en esta primera etapa los productores de la zona, en su mayoría pequeños agricultores, estarían disponiendo fácilmente de unas 30.000 frutas, con posibilidad de aumento dependiendo del clima que es uno de los factores fundamentales para que el rendimiento y la calidad sean óptimos, según explicaron.

Una de las parcelas de sandía en tiempo de maduración está ubicada en la Calle 2.000 Fátima, de este municipio, perteneciente a la familia Garay Gómez, donde desde esta mañana se inició la cosecha y comercialización de los frutos obtenidos por los miembros del entorno familiar.

Según el joven productor Leandro Garay, la siembra de la sandía es un rubro tradicional de su familia, donde están involucrados sus padres y otros integrantes del hogar, entre ellos su madre, la señora Felicia Gómez.

El labriego explicó que actualmente disponen de una parcela con más de 200 plantas, con un promedio de producción de 800 a 1.000 frutas hasta el término de la cosecha, mencionó.

Conforme con la calidad del producto

“Estamos muy conformes con la calidad de nuestro producto, cuyos precios varían de acuerdo al tamaño de las frutas. Los más pequeños los estamos comercializando en finca desde 10.000 guaraníes; los más grandes, sin embargo, hay de 20.000, 30.000, 40.000 hasta 50.000 por unidad, dependiendo del gusto de los compradores”, subrayó Leandro Garay.

Importante ingreso

Por su parte, la señora Felicia Gómez manifestó que la cosecha de la sandía, que se realiza en esta época del año, siempre fue más que importante para los pequeños agricultores del campo, incluida su familia, especialmente porque mediante la venta de este producto se pueden cubrir algunos gastos de los hijos estudiantes y otros compromisos asumidos durante el año, refirió.

“Para mi familia siempre fue muy fructífero el trabajo de la agricultura, porque es la única fuente de ingreso que tenemos, aunque, aparte de la actividad agrícola, también nos dedicamos a la cría de animales menores y aves de corral, pero en menor escala. Por eso nos sentimos muy contentos de que este año nuevamente estemos logrando una buena producción”, enfatizó.