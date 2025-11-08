Hallan en el monte a trabajador desaparecido en San Pedro: fue rescatado a caballo

El hallazgo se produjo hoy en un monte de difícil acceso en la comunidad de Barranquerita, departamento de San Pedro. Policías, familiares y trabajadores de estancias que participaban de la búsqueda lograron localizarlo debilitado, pálido y sin fuerzas para caminar, tras varios días sin alimentación.

Debido al estado en que se encontraba, fue trasladado a caballo hasta la orilla del río Paraguay y desde allí, en una pequeña embarcación, navegaron por el río Paraguay y luego por el Jejuí hasta llegar al hospital regional de San Pedro de Ycuamandyyú, donde fue internado.

Según sus primeras declaraciones, se habría internado en el monte por temor tras ser acusado injustamente del hurto de un componente electrónico en su lugar de trabajo.

Desaparición y sospechas

De acuerdo con los datos aportados por su pareja, Paniagua había manifestado su preocupación días antes de desaparecer. En mensajes y videos enviados a través del celular, aseguró que lo querían culpar por el robo de un costoso variador electrónico, ocurrido en la planta asfáltica donde trabajaba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre incluso mencionó a compañeros de trabajo que serían los verdaderos responsables del hurto y expresó temor por su vida y la de su familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde entonces, no volvió a comunicarse y su celular permanecía apagado, lo que generó gran preocupación entre sus allegados.

Investigación fiscal en curso

La familia de Paniagua entregó los videos y mensajes de audio a la Fiscalía de San Pedro, a cargo del agente Rusbell Benítez, quien investiga el caso para determinar si existió una amenaza concreta o un intento de incriminar al trabajador.

Las autoridades también indagan las circunstancias de su desaparición y los motivos por los que permaneció oculto varios días en el monte, temeroso de posibles represalias.

Lea más: Trabajador habría desaparecido porque sabe del hurto de un componente electrónico en San Pedro

A salvo, pero con secuelas

El joven fue hallado deshidratado, con signos de agotamiento y múltiples arañazos provocados por las espinas del monte. Permanece internado bajo observación, acompañado por sus familiares.