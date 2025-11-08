Teletón 2025: el tablero ya supera los G. 12.000 millones e instan a seguir donando

Con el lema “Orgullosamente solidarios”, la maratón de Teletón este año convoca a todo el país a unir fuerzas para garantizar la continuidad de los servicios gratuitos.

La transmisión, que comenzó el viernes a las 21:00, reúne a artistas, comunicadores y voluntarios en el Teletón Center, con la meta de sostener los centros de atención y programas de inclusión que la fundación desarrolla en diferentes puntos del país.

“Cada aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia la meta y una oportunidad para que más niños y niñas accedan a terapias y acompañamiento especializado”, destacaron desde la organización.

Cómo colaborar con Teletón 2025

Las opciones para donar son variadas y accesibles:

A través de los canales digitales del Banco Itaú, desde la app Itaú PY, Itaú Pagos o ingresando a www.itau.com.py

En la web oficial www.teleton.org.py o escaneando el código QR solidario.

En puntos de Bristol, Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas y Wepa.

La organización reiteró su llamado a “no soltar la mano” y acompañar hasta el final de la transmisión para lograr el objetivo solidario que permitirá mantener los servicios gratuitos de rehabilitación infantil durante todo el próximo año.