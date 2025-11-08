Nacionales
08 de noviembre de 2025 - 22:15

Teletón 2025: el tablero ya supera los G. 12.000 millones e instan a seguir donando

Última actualización del tablero de la maratón de Teletón este 2025.
La maratón solidaria de Teletón 2025 avanza con entusiasmo y ya superó los G. 12.189 millones recaudados, según la última actualización del tablero oficial. La meta de este año es alcanzar G. 15.743 millones, para sostener los centros de rehabilitación y los programas de apoyo a más de 1.900 familias.

Con el lema “Orgullosamente solidarios”, la maratón de Teletón este año convoca a todo el país a unir fuerzas para garantizar la continuidad de los servicios gratuitos.

La transmisión, que comenzó el viernes a las 21:00, reúne a artistas, comunicadores y voluntarios en el Teletón Center, con la meta de sostener los centros de atención y programas de inclusión que la fundación desarrolla en diferentes puntos del país.

“Cada aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia la meta y una oportunidad para que más niños y niñas accedan a terapias y acompañamiento especializado”, destacaron desde la organización.

Cómo colaborar con Teletón 2025

Las opciones para donar son variadas y accesibles:

  • A través de los canales digitales del Banco Itaú, desde la app Itaú PY, Itaú Pagos o ingresando a www.itau.com.py.
  • En la web oficial www.teleton.org.py o escaneando el código QR solidario.
  • En puntos de Bristol, Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas y Wepa.
  • Además, podés unirte al canal de ABC en WhatsApp para seguir las actualizaciones del evento.

La organización reiteró su llamado a “no soltar la mano” y acompañar hasta el final de la transmisión para lograr el objetivo solidario que permitirá mantener los servicios gratuitos de rehabilitación infantil durante todo el próximo año.